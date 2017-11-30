Компания ОБД-ИНВЕСТ проводит праздничное мероприятие посвященное

10-ти летию со дня закладки первого камня МКР "Московский" в г.Краснодаре.
В честь этого события и только один день 2 Декабря компания предоставляет приятные скидки для клиентов и индивидуальные условия по ипотеке.
Банки -партнеры #кубанькредит#втб24 будут присутствовать на месте проведения Ярмарки и консультировать всех по вопросам ипотеки.
2 Декабря с 11-00 до 17-00
В этот день будут радостные моменты и для деток(сладкая вата, горячая кукуруза, фото-будка, картины космос, аквагрим, аниматоры, конкурсы, розыгрыши)
Для взрослых интересная развлекательная программа
Розыгрыш 10 подарочных сертификатов в кино на 2 персоны.
Розыгрыш 4 подарочных сертификатов на квест на 4 персоны.
Розыгрыш 4х телевизоров.
Розыгрыш парковки номинальной стоимостью 450 000 р.
Невероятное приключение с #mariachilospanchos
И Флешмоб "Московский"
Светодиодное-шоу с запуском светящихся шариков
#обдинвест#городплюс
Все вопросы по телефону 8-800-234-15-94
8-918-323-24-41 (Анна)
www.gorplus.net
Компания ОБД-ИНВЕСТ проводит праздничное мероприятие посвященноеЧетверг, 30 ноября 2017 09:16
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10-ти летию со дня закладки первого камня МКР "Московский" в г.Краснодаре.