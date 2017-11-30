Компания ОБД-ИНВЕСТ проводит праздничное мероприятие посвященное

10-ти летию со дня закладки первого камня МКР "Московский" в г.Краснодаре.

В честь этого события и только один день 2 Декабря компания предоставляет приятные скидки для клиентов и индивидуальные условия по ипотеке.

Банки -партнеры #кубанькредит#втб24 будут присутствовать на месте проведения Ярмарки и консультировать всех по вопросам ипотеки.

2 Декабря с 11-00 до 17-00

В этот день будут радостные моменты и для деток(сладкая вата, горячая кукуруза, фото-будка, картины космос, аквагрим, аниматоры, конкурсы, розыгрыши)

Для взрослых интересная развлекательная программа

Розыгрыш 10 подарочных сертификатов в кино на 2 персоны.

Розыгрыш 4 подарочных сертификатов на квест на 4 персоны.

Розыгрыш 4х телевизоров.

Розыгрыш парковки номинальной стоимостью 450 000 р.

Невероятное приключение с #mariachilospanchos

И Флешмоб "Московский"

Светодиодное-шоу с запуском светящихся шариков

#обдинвест#городплюс

Все вопросы по телефону 8-800-234-15-94

8-918-323-24-41 (Анна)

www.gorplus.net