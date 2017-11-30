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возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края

Четверг, 30 ноября 2017 09:18
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Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, в ходе выездной проверки в 2016 году сотрудниками управления в администрации Анапы было выявлено более ста объектов, на которые было выдано разрешения на строительство на территории археологического комплекса «Городище Горгипия, некрополь» без согласования с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации края. Об этом был составлен соответствующий акт и передан руководителю. Зная о выявленных нарушениях и проявляя халатность, руководитель не принял мер по привлечению к административной ответственности за допущенные нарушения, что в итоге лишило возможности привлечь виновных к административной ответственности. Данный факт был выявлен управлением ФСБ по краю.

По инициативе следствия мужчина отстранен от занимаемой должности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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