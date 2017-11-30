Рождественский джаз в горах Сочи

Легендарный пианист Денис Мацуев впервые даст концерт в горах Сочи. Феноменальное владение роялем, головокружительные джазовые импровизации, уникальные сочетания ритмов и гармоний, неординарные и неожиданные дуэты и трио можно будет услышать в праздничной программе «Рождественский джаз» 8 января на сцене концертного комплекса «Роза Холл» курорта «Роза Хутор».

- Несмотря на исключительную востребованность за рубежом, Денис Мацуев считает своим главным приоритетом развитие филармонического искусства в России и значительную долю своих концертных программ, прежде всего премьерных, представляет именно на Родине, - отметили организаторы концерта.

В концерте Дениса Мацуева на курорте «Роза Хутор» также примут участие его друзья и постоянные партнеры по сцене: Андрей Иванов – контрабас; Александр Зингер – ударные; Айдар Гайнуллин – баян, а также юные музыканты – лауреаты телевизионного конкурса «Синяя птица»: Софья Тюрина – саксофон; Екатерина Филимонова – ударные; Елисей Мысин – рояль. Билеты на концерт легендарного пианиста в горах Сочи можно приобрести на сайтах bil24.ru и kassir.ru.

Ирина СИЗОВА