Служебная подготовка в зале суда

В Краснодарском краевом суде состоялось дополнительное занятие по специальной правовой подготовке с судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Темы занятия:

Тактика обеспечения безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников процесса в зале судебных заседаний. Особенности составления протоколов об административных правонарушениях.

Занятие, в котором участвовали 56 судебных приставов, провел начальник Специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Краснодара С.В. Белоусов. Работники именно этого отдела охраняют все суды, расположенные на территории Краснодара, в том числе Арбитражный суд Краснодарского края и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Отработка и совершенствование навыков в данном случае имеет особое значение: судебные приставы отдела постоянно работают в условиях большого скопления людей и зачастую сталкиваются с потенциально конфликтными ситуациями в ходе резонансных процессов.

Занятие началось с построения, проверки внешнего вида и служебных удостоверений. В ходе смотра проведен контрольный опрос с целью определения степени готовности обучаемых к занятию.

Ключевые моменты работы судебных приставов по ОУПДС были отработаны в зале судебных заседаний. Здесь были подробно рассмотрены различные ситуации, в ходе которых возникает угроза для участников процесса.

Во второй части руководитель занятия провел небольшую лекцию о правилах составления протоколов об административных правонарушениях, после чего начался практический тест. Судебные приставы разделились на три группы, каждой из которых досталось свое задание.

По окончании занятия подведены его итоги, тщательным образом разобраны выявленные недостатки, определены судебные приставы, показавшие высокие результаты.