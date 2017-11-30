Неплательщице алиментов не скрыться от правосудия

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Курганинского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю выявил гражданку, находящуюся в розыске.

Молодая женщина не относится к числу людей, на которых нужно равняться. Достаточно упомянуть, что к 24летнему возрасту она подошла в незавидном статусе неплательщицы алиментов. Многочисленные беседы с судебными приставами не принесли результата: гражданка продолжала осознанно вести асоциальный образ жизни.

Итогом стало возбуждение в отношении гражданки уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Однако случилось непредвиденное. Женщина стала скрываться. Она не появлялась дома, игнорировала телефонные звонки и не являлась в судебное заседание.

25 октября 2017 года мировой судья судебного участка № 168 Курганинского района Краснодарского края вынес постановление о розыске женщины. Обнаружить безответственную мать удалось менее чем через месяц.

Это произошло в ходе проведения исполнительных действий по другому производству. Судебные приставы прибыли в адрес проживания должника, также не отличающегося социальной ответственностью. При осмотре дома была обнаружена скрывающаяся от явки в суд гражданка.

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержал женщину и сообщил об этом в дежурную часть отдела полиции по Курганинскому району. Межведомственное взаимодействие сработало оперативно. Неплательщица алиментов была задержана прибывшим нарядом полиции и передана оперуполномоченному отдела уголовного розыска.

Теперь безответственной матери не удастся уйти от судебного разбирательства и справедливого наказания, в неизбежности которого сомневаться не приходится.