Правительство разрешило госкомпаниям скрывать своих поставщиков

Правительство России разрешило госкомпаниям не раскрывать информацию о поставщиках и подрядчиках, получающих контракты. Соответствующее постановление, подписанное в понедельник премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано на портале правовой информации.

Правительственное постановление разрешает госкомпаниям ограничиться публикацией в реестре закупок обезличенной информации о результатах, способе и цене закупки. Данные о победителе конкурса разрешено не раскрывать. Введенная мера будет действовать временно — до 1 июля 2018 года, следует из постановления.

Опрошенные изданием собеседники, близкие к госкомпаниям, сообщают, что решение правительства закрыть данные о поставщиках должно защитить схемы обхода санкций США. По словам одного из них, сведения о контрагентах хотят защитить все компании, находящиеся под санкциями, чтобы не раскрывать схемы, позволяющие эти санкции обходить. Другой собеседник добавил, что из-за санкций регулярно возникают проблемы при работе с крупными подрядчиками, в том числе и российскими, которые боятся огласки сотрудничества.