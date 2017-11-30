В Совфеде ответили на призыв остановить строительство моста в Крым

В Совете Федерации отреагировали на призыв Киева остановить строительство Керченского моста. Как пишут «Известия», сенатор от Крыма Ольга Ковтитди заявила, что считает бесперспективными и безосновательными заявления министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который призывает «срочно остановить» возведение объекта.

По её словам, Крымский мост не может являться причиной сложной экономической ситуации на Украине, поскольку еще не сдан в эксплуатацию. Ольга Ковитиди добавила, что жалобы украинских властей на падение грузооборота Азовских портов должны быть адресованы кабинету министров Украины, поскольку являются экономическими последствиями сдачи украинских гаваней в концессию крупным мировым державам.

Как пишет сайт NSN.FM, министр инфраструктуры Украины предлагает ввести дополнительные антироссийские санкции против физических лиц и компаний, которые имеют отношение к строительству моста.