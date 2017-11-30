Осужденная за госизмену жительница Сочи вышла на свободу

Жительница Сочи Инга Тутисани, осужденная по делу о государственной измене за отправку СМС-сообщений в Грузию о передвижении российских войск, освободилась из СИЗО и вернулась домой, сообщил в среду ТАСС ее адвокат Иван Павлов.

"Еще в пятницу моя доверительница Тутисани освободилась из московского СИЗО № 6, сейчас она уже в Сочи, где приходит в себя", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что судебная коллегия Верховного суда РФ 16 ноября смягчила наказание Тутисани с шести лет до четырех лет и одного месяца лишения свободы. Срок заключения у нее исчислялся с 25 октября 2013 года.

По версии следствия, Тутисани 11 августа и 23 сентября 2009 года осуществила сбор сведений о фактах несения кораблями Черноморского флота РФ боевого дежурства в территориальных водах Абхазии. Затем она передала сведения, составляющие государственную тайну, путем направления СМС-сообщений своему знакомому в Грузию, который служил на границе.

Третьего июля 2014 года суд признал Тутисани виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, и приговорил ее к шести годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. 5 октября 2017 Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу защиты и принял решение передать дело на пересмотр судебной коллегией ВС РФ.

По схожим обстоятельствам в России были осуждены Оксана Севастиди, Анник Кесян и Марина Джанджгава, также сообщившие о движении в сторону Грузии кораблей и поездов с военной техникой. Позднее они были помилованы президентом России.