В Краснодаре появится центр молодежного инновационного творчества

Новый центр будет специализироваться на 3D-технологиях, разработке программ и игр, аэросканировании местности, сообщает администрация Краснодасркого края.
Старшеклассники и студенты смогут приобщиться в центре к инженерии – научатся разрабатывать и конструировать технику, получат, кроме того, предпринимательские навыки.
Напомним, в Краснодарском крае уже созданы три центра молодежного инновационного творчества – в Горячем Ключе, Курганинске и Новокубанском районе.
В Краснодаре появится центр молодежного инновационного творчестваЧетверг, 30 ноября 2017 09:36
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Новый центр будет специализироваться на 3D-технологиях, разработке программ и игр, аэросканировании местности, сообщает администрация Краснодасркого края.
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