〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре появится центр молодежного инновационного творчества

Четверг, 30 ноября 2017 09:36
Оцените материал
(0 голосов)

Новый центр будет специализироваться на 3D-технологиях, разработке программ и игр, аэросканировании местности, сообщает администрация Краснодасркого края.
Старшеклассники и студенты смогут приобщиться в центре к инженерии – научатся разрабатывать и конструировать технику, получат, кроме того, предпринимательские навыки.
Напомним, в Краснодарском крае уже созданы три центра молодежного инновационного творчества – в Горячем Ключе, Курганинске и Новокубанском районе.

Прочитано 63 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Кореновске из-за ремонта закрыли мост над железной дорогой‍ Льготы и пособия теперь можно, не выходя из дома »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.