В Краснодаре появится центр молодежного инновационного творчества

Новый центр будет специализироваться на 3D-технологиях, разработке программ и игр, аэросканировании местности, сообщает администрация Краснодасркого края.

Старшеклассники и студенты смогут приобщиться в центре к инженерии – научатся разрабатывать и конструировать технику, получат, кроме того, предпринимательские навыки.

Напомним, в Краснодарском крае уже созданы три центра молодежного инновационного творчества – в Горячем Ключе, Курганинске и Новокубанском районе.