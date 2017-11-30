Льготы и пособия теперь можно, не выходя из дома

Например, это можно сделать на краевом портале pgu.krasnodar.ru, где легко и просто оформляются запросы и есть возможность получения услуг в электронном виде.
Это универсальный инструмент, способный значительно облегчить жизнь каждого жителя края. Нужно просто зайти и зарегистрироваться, чтобы получить ответы на множество важных вопросов. Например, о льготах, которые вам положены.
Виды льгот:
• Снижение оплаты за коммунальные услуги
• Получение путевки в дом отдыха или санаторий
• Бесплатный проезд в общественном транспорте
• Право поступления в государственные учебные учреждения без конкурса
• Внеочередное обслуживание в билетных кассах, торговых точках и др.
Виды пособий:
• «Детские» – единовременная и ежемесячная выплата, по беременности, родам и уходом за ребенком до шестнадцати лет
• Для официально безработных граждан
• Для граждан, имеющих работу
Как оформить пособия и льготы?
Все пособия и льготы можно оформить, воспользовавшись самым простым и быстрым способом через краевой сайт предоставления услуг pgu.krasnodar.ru.
Попробуйте и убедитесь, что это очень удобно – экономит время и нервы, плюс дает массу ценной информации.