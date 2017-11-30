Льготы и пособия теперь можно, не выходя из дома

Например, это можно сделать на краевом портале pgu.krasnodar.ru, где легко и просто оформляются запросы и есть возможность получения услуг в электронном виде.

Это универсальный инструмент, способный значительно облегчить жизнь каждого жителя края. Нужно просто зайти и зарегистрироваться, чтобы получить ответы на множество важных вопросов. Например, о льготах, которые вам положены.

Виды льгот:

• Снижение оплаты за коммунальные услуги

• Получение путевки в дом отдыха или санаторий

• Бесплатный проезд в общественном транспорте

• Право поступления в государственные учебные учреждения без конкурса

• Внеочередное обслуживание в билетных кассах, торговых точках и др.

Виды пособий:

• «Детские» – единовременная и ежемесячная выплата, по беременности, родам и уходом за ребенком до шестнадцати лет

• Для официально безработных граждан

• Для граждан, имеющих работу

Как оформить пособия и льготы?

Все пособия и льготы можно оформить, воспользовавшись самым простым и быстрым способом через краевой сайт предоставления услуг pgu.krasnodar.ru.

Попробуйте и убедитесь, что это очень удобно – экономит время и нервы, плюс дает массу ценной информации.