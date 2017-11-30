Совет глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартует сегодня в Сочи

В нем примут участие главы правительств России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистан и Узбекистан, к ним впервые присоединятся представители Индии и Пакистана, ставшими членами объединения в июне. На мероприятии будут присутствовать участники государств наблюдателей ШОС и партнеров по диалогу - Белоруссии, Ирана, Монголии, Афганистана, Армении, Азербайджана, Камбоджи, Непала, Турции и Шри-Ланки. Заседание пройдет под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

- Предполагается обменяться мнениями о текущей экономической ситуации в регионе и мире в целом, определить приоритетные векторы развития взаимодействия на площадке ШОС в экономической и гуманитарной сферах с акцентом на осуществление конкретных проектов, - сообщают в Правительстве России.

Особое внимание планируется уделить вопросам развития кооперации в области торговли и инвестиций, инфраструктуры, транспорта, энергетики, сельского хозяйства. Уже принимаются меры для реализации межправительственного соглашения о создании благоприятных условий для развития автомобильного транспорта, развернута подготовка программы развития дорог ШОС, а также ведется работа в энергетическом клубе.

- В числе приоритетных вопросов - повышение роли ШОС в продвижении интеграционных процессов в регионе, стыковка национальных и многосторонних стратегий развития, сопряжение строительства Евразийского экономического союза и китайского проекта "Один пояс, Один путь" с упором на формирование в перспективе большого Евразийского партнерства с участием стран ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН, - отмечают в Правительстве страны.

По итогам заседания планируется подписать соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, а также принять решения, касающиеся деятельности организации.

Ирина СИЗОВА