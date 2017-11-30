В Краснодаре открылся третий «Семейный Магнит» в новой концепции

Новый «Семейный Магнит» — магазин с дружелюбной атмосферой, где удобно совершать покупки свежих качественных товаров с выгодой для бюджета. Это место, где посетители получат положительные эмоции, оценят достойный уровень сервиса и разнообразие предложений, попробуют новинки благодаря постоянному изменению ассортимента. Для клиентов на территории торговой точки оборудована вместительная парковка, рядом расположена остановка общественного транспорта.

В магазине на площади 1 215 кв. м. разместилось почти 10 000 наименований продукции: продовольственные товары, сезонные предложения, косметика, бытовая химия. Представлено большое число наименований собственной продукции, приготовление которой осуществляется непосредственно в цехах магазина. «Семейный Магнит» делает акценты на свежести товаров и большом выборе. Например, ассортимент овощей и фруктов насчитывает около 200 позиций, в том числе широко представлены экзотические фрукты.

Для удобства и экономии времени посетителей при входе расположены товары для легкого перекуса: ароматная свежая выпечка, сэндвичи, бургеры, разнообразные салаты, готовые блюда. Для покупателей работают 8 обычных касс и 4 кассы самообслуживания. Посетители могут приобрести кофе на вынос.

Организация торгового зала помогает клиентам максимально эффективно использовать посещение «Семейного Магнита»: будь то быстрая покупка или приобретение продуктов на неделю. Для того чтобы покупатели не пропустили самые выгодные предложения, в магазине находятся специальные промостойки с товарами по акции, использование нового оборудования и светового оформления позволяют делать дополнительный акцент на продукцию.

Первый «Семейный Магнит» в обновленной концепции был открыт в августе 2017 г. в Краснодаре. До конца года планируется открыть еще 5 объектов.

Изменения концепции «Семейного Магнита» затрагивают не только название, но и ассортимент, внешнее и внутреннее оформление, оборудование, принцип расположения и выкладки товаров. Яркий дизайн, использование элементов в виде улыбки в названии торговой точки, на вывесках и стопперах помогают создавать хорошее настроение у покупателей. Так что посетители будут уходить из магазина не только с покупками, но и приятными впечатлениями.