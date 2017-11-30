Эксперты «Яндекс» назвали самые аварийно-опасные участки Краснодара

Информацию об авариях на дорогах города размещают сами водители. С октября прошлого года по ноябрь текущего в компании «Яндекс» было зарегистрировано 38 тысяч отметок о ДТП на дорогах крайцентра. Самыми аварийными выдались сентябрь и ноябрь 2017 года. Меньше всего ДТП пришлось на январь.

Чтобы максимально точно узнать опасные участки, специалисты разделили дороги Краснодара на квадраты со стороной 100 метров.

Новые знания показали, что пятая часть всех городских аварий приходится на центр. Чаще всего машины бьются на улицах Красная, Бабушкина, Коммунаров и Рашпилевская.

В лидеры по количеству столкновений вошли перекрестки со сложной схемой движения и выезды из торговых центров. Естественно, не обошлось и без магистральных дорог на улицах Северная, Дзержинского, Ставропольская и Ростовское шоссе.

Топ-10 Краснодара заняли перекрестки: Северной и Красной, Офицерской и Ростовского шоссе, Филатова и Школьной, Старокубанской и Ставропольской, Северной и Передовой, Ялтинской и Селезнева. Наиболее опасными оказались участки между: Базовской и Садовой, Володарского и Ломоносова, Клубничной и Магистральной. Развязка улиц Новороссийской и Филатова также попала в список.