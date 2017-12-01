Почта России в Сочи и Анапе увеличивает время работы отделений в высокий сезон

На период с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года изменится график работы центральных отделений Почты России в Сочи и Анапе. Это позволит оказывать почтовые услуги в новогодний пиковый период качественно и в максимально удобное для клиентов время, в том числе вечером и в выходные дни.

ОПС Сочи 354000 на ул. Воровского, 1/2, будет открыто для клиентов в будние дни с 08:00 до 22:00, в выходные – с 08:00 до 20:00 без перерыва. В Анапе ОПС 353440 на ул. Краснодарской, 21, будет работать в будние дни с 08:00 до 20:00, в выходные – с 09:00 до 18:00 без перерыва. Кроме того, отделение Сочи 354340 на ул. Ленина, 2, в Адлерском районе продолжит работу по удлиненному режиму до 31 января 2018 года: с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00, в воскресенье с 08:00 до 18:00 без перерыва.

Всего в Краснодарском крае по режиму 7 дней в неделю, без перерыва и выходных, работают 44 отделения почтовой связи.

«Поток исходящей и входящей почты в предновогодние дни традиционно растет. В этом декабре мы также ожидаем увеличение международных почтовых отправлений, а потому тщательно готовимся к пиковым нагрузкам, в том числе продлеваем работу отделений, которые наиболее востребованы у наших клиентов», - отметила директор филиала Почты России в Краснодарском крае Елена Бабак.

Пользователи мобильного приложения Почты России – жители и гости Кубани - смогут оперативно найти на карте ближайшее почтовое отделение и уточнить график работы. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Напомним, что адресаты мелких пакетов весом до 2 кг могут заказать их доставку из почтового отделения на дом. Доставку осуществляет почтальон. Стоимость услуги составляет 100 рублей за одно отправление.

Жители края также могут заказать курьерскую доставку посылки по любому адресу в Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Армавире, Туапсе, Тимашевске, Славянске-на-Кубани, Ейске и Тихорецке. Заказ осуществляется через контакт-центр по тел. 8-800-200-50-55. Доставка осуществляется курьерской службой филиала EMS Почты России в течение двух дней с момента оформления заявки.