Миллион рублей каждый день новогодних каникул будут разыгрывать в «Казино Сочи»

- Новогодние праздники в «Казино Сочи» будут продолжаться 13 дней, начиная с 1 января. Розыгрыш одного миллиона рублей будет проходить ежедневно, поучаствовать и принять участие в нем смогут все желающие. Проводиться он будет по лотерейным билетам, которые гости получат на входе. Для того, чтобы попасть в казино необходимо быть старше 18 лет и иметь при себе паспорт, - рассказали в пресс-службе «Сочи Казино и Курорт».

Помимо заманчивых розыгрышей каждый день новогодних каникул в «Сочи Казино» будут проходить концерты. Среди приглашенных звезд на праздники - Дюна и Наталья Сенчукова, Непара, Бьянка, Стас Костюшкин, Наташа Королева, Айдар Гайнуллин, Татьяна Иванова и группа «Комбинация», Город 312, Кар-Мэн, БандЭрос, Лада Дэнс, Уматурман. Традиционно, вход на все концерты свободный, начало в 21-00.

- Помимо новогодних гуляний, 5 января "Казино Сочи" отметит свой первый День рождения. В этот день всех гостей ждет особая шоу-программа, концерт Олега Газманова и группы London Beat, розыгрыш одного миллиона рублей и автомобиля Мерседес AMG, - отметили в «Сочи Казино и Курорт».

Ирина СИЗОВА