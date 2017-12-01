Остановим ВИЧ/СПИД вместе

В преддверии отмечаемого 1 декабря Всемирного дня борьбы со СПИДом судебные приставы Краснодарского края совместно с представителями Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД провели целый ряд общественных мероприятий. Общей целью мероприятий стало информирование о способах борьбы со страшным заболеванием, методах профилактики, достижениях в области лечения. Чума XX века, как еще называют ВИЧ/СПИД – это ужас, от которого не застрахован ни один человек. А знание о грозящей опасности – первое оружие в борьбе с ней.

В акциях «Стоп ВИЧ/СПИД» и «Красная ленточка» принял личное участие руководитель Управления – главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров.

30 ноября в актовом зале Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю работники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» Министерства здравоохранения Краснодарского края провели открытый семинар, ключевой темой которого стали способы профилактики ВИЧ-инфекции и противостояния вирусной угрозе. Работники Службы отнеслись к акции со всей серьёзностью. Врачебная лекция вызвала исключительный интерес. Доступный язык и знакомые каждому понятия сыграли свою роль. Представители центра привезли с собой немало полиграфической продукции с информацией о ВИЧ. В конце занятия столик, на котором располагались памятки, анкеты, блокноты и т.п., опустел – участники семинара с неподдельным вниманием отнеслись к изучению столь жизненно важной информации.

По окончании семинара все желающие работники Управления отправились сдавать анализ крови. На исследования отправились практически все присутствующие на семинаре – порядка 100 человек.

Мобильная лаборатория, в которой проводился экспресс-анализ, находилась во дворе Управления. Исследование проводилось бесплатно, с использованием самых современных медицинских технологий, и, разумеется, на условиях полной анонимности. Каждому желающему присваивался индивидуальный номер, не связанный с фамилией, именем, либо иными персональными данными. Результаты анализов можно было получить в течение 15 минут.

Напомним, Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проводится с 2016 года. Она поддерживается на государственном уровне. В рамках акции, в частности, был подготовлен открытый видеоурок по борьбе с заболеванием с участием знаменитых актеров, спортсменов и журналистов.