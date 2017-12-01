Благотворительный проект «Добрые вещи»

У жителей краевого центра появилась возможность стать участником благотворительного проекта «Добрые вещи». Суть его проста: превратить ненужные одним людям вещи в полезный ресурс для других, которые в них нуждаются. Для этого достаточно собрать одежду в пакет и отнести ее в ближайший фирменный бокс.

Их уже почти 20, а расположены они по всему городу — в главных торговых центрах и недалеко от жилых домов.