Горнолыжный сезон в Красной Поляне официально начнется 2 декабря

«В этот день для райдеров откроются зоны “Цирк-2” и “Цирк-3” на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря. Здесь толщина снежного покрова на склонах — около 2 м, температура — −10…−12 °С», — сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».

Инструкторские школы и спасатели курорта уже проверили всю горнолыжную инфраструктуру на безопасность. На вершине Аибга в честь открытия сезона запланирована культурная программа.

Впервые в этом сезоне катания на курорте «Горки Город» появятся разрешенные зоны для фрирайда, откроют дополнительно две «зеленые» трассы для новичков и зоны катания на «ватрушках».