〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Горнолыжный сезон в Красной Поляне официально начнется 2 декабря

Пятница, 01 декабря 2017 09:45
Оцените материал
(0 голосов)

«В этот день для райдеров откроются зоны “Цирк-2” и “Цирк-3” на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря. Здесь толщина снежного покрова на склонах — около 2 м, температура — −10…−12 °С», — сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».
Инструкторские школы и спасатели курорта уже проверили всю горнолыжную инфраструктуру на безопасность. На вершине Аибга в честь открытия сезона запланирована культурная программа.
Впервые в этом сезоне катания на курорте «Горки Город» появятся разрешенные зоны для фрирайда, откроют дополнительно две «зеленые» трассы для новичков и зоны катания на «ватрушках».

Прочитано 62 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Благотворительный проект «Добрые вещи» Кинотеатр «Болгария» предложили отдать клубу КВН »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.