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Кинотеатр «Болгария» предложили отдать клубу КВН

Пятница, 01 декабря 2017 09:46
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Евгений Первышов предложил перепрофилировать кинотеатр «Болгария» в молодежный центр со сценой для клуба КВН Краснодара.

- В нашем городе - огромная потребность в организации новых площадок, центров и клубов, где молодежь могла бы развивать свои таланты. Более того, в Краснодаре очень развито движение КВН. У нас - отличная городская лига, которая уже сейчас объединяет много команд. Но своих помещений у клуба веселых и находчивых нет. Уверен, что со своей стороны мы сможем проявить находчивость и исправить ситуацию в лучшую сторону, - сказал Евгений Первышов.
Глава города также добавил, что возможность организации такого центра есть в здании кинотеатра «Болгария». Оно находится в собственности муниципалитета, и сейчас необходимо рассмотреть варианты максимально эффективного его использования для нужд краснодарцев.

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