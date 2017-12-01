Почему Фемида не верит очевидному?

Двадцать третьего ноября этого года в еженедельнике «Аргументы недели» был опубликован материал про, казалось бы, обычный трудовой спор. Но его нюансы заставляют говорить о некоторых тенденциях, которые стали возможными в последнее время при рассмотрении таких дел в судах. Сегодня мы размещаем данный материал на страницах нашей газеты.

В конце августа в материале «Цена стреляной гильзы» мы уже писали об истории увольнения жителя Краснодара Владимира Семенова с должности первого заместителя директора филиала ПАО «Газпром» (Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в городе Краснодаре). Чтобы добиться справедливости, в данном случае — восстановления на работе, он подал иск в Прикубанский районный суд Краснодара. В феврале 2016 года судья, рассматривавшая иск, вынесла решение не в пользу Семенова. Хотя, по его мнению, всё в его деле очевидно и правота именно на него стороне. Пройдя судебный круг, мужчина этим летом попытался добиться пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Его заявление попало к той же судье. Вопрос к читателям: как вы думаете, что написала после достаточно долгого рассмотрения заявления с заслушиванием свидетельских показаний в своем определении судья? В 99 случаях из ста вы можете и без подсказок правильно ответить на этот вопрос.

Напомним, что расторжение работодателем трудового договора с Владимиром Семеновым выглядело так, как будто до этого начальство выискивало, за что же можно его уволить. А тут так «удачно» произошла эта история со стреляной гильзой…

На должность первого заместителя директора филиала ОАО «Газпром» Владимир Семенов был принят в 2008 году. В течение семи лет добросовестно исполнял свои обязанности. С 2013 года он являлся лицом, ответственным за сохранность оружия, патронов и специальных средств. В конце 2014 года у Владимира Семенова и его руководителя начали портиться личные отношения. Именно по причине личной неприязни со стороны руководства, считает мужчина, к нему было применено в июле 2015 года первое дисциплинарное взыскание, абсурдное по своим основаниям. Но Владимир Семенов не стал его оспаривать законным образом: все-таки считал, что нужно соблюсти корпоративную этику. Приказом от 30 ноября 2015 года он был освобожден от занимаемой должности якобы «за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей»… Как Газпром согласовал увольнение специалиста при таких странных обстоятельствах?

С Владимиром Семеновым поступили несправедливо. А ситуация, которая послужила поводом для увольнения, несколько переиначена. В суде была неоднократно озвучена версия случившегося, утверждает мужчина, не имевшая ничего общего с действительностью.

Владимир Семенов, находясь в командировке в Республике Калмыкия, шестого октября 2015 года проверил на компрессорной станции поселка Артезиан сохранность оружия и патронов. Всё было в порядке. Соответствующие акты заверили своими подписями присутствовавшие при этом специалисты, ответственные за сохранность оружия. На всякий случай Владимир Семенов даже сделал снимки с помощью своего мобильного телефона, которые однозначно свидетельствуют о том, что упаковки с патронами извлекались из сейфа, вскрывались и осматривались. Невозможно не заметить стреляную гильзу в пачке с целыми патронами!

Двадцатого октября 2015 года комнату хранения оружия на компрессорной станции в плановом порядке проверили сотрудники полиции. Как свидетельствует составленный ими акт, никаких недостатков и недостачи ими выявлено не было. А

внеплановая проверка, которая была проведена теми же сотрудниками полиции второго ноября 2015 года, обнаружила наличие одной стреляной гильзы патрона для гладкоствольного карабина «Сайга». И вот именно тогда ответственные за сохранность оружия лица рассказали, что якобы был один «неконтролируемый» выстрел, который произошел 30 сентября 2015 года, то есть еще до проверки, осуществленной В. В. Семеновым.

Руководство филиала «Южное межрегиональное управление охраны» ПАО «Газпром» сочло, что, раз В. В. Семенов не обнаружил стреляную гильзу, значит, он не выполнил свои должностные обязанности. И с учетом уже имеющегося у него неснятого взыскания был уволен. А ведь за тридцатилетнюю служебную и трудовую деятельность Владимира Семенова это были два первых дисциплинарных взыскания, наложенных на него!

Почему судья, рассматривая дело, не придала значения тому факту, что полиция, проверяя комнату хранения оружия в плановом порядке, тоже не выявила ничего подозрительного?! А буквально через несколько дней «вдруг» обнаружилась в комнате хранения стреляная гильза…

Но нарушения, в котором его обвинили, на самом деле не было, уверен Семенов. Его, если и нужно было «придумать», то только для того, чтобы были основания для его увольнения!

В феврале 2016 года Владимир Семенов обратился в Прикубанский районный суд города Краснодара с иском «о признании незаконным приказа о применении дисциплинарного взыскания, о признании незаконным приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) и восстановлении на работе». Он приложил к своему иску большое количество документов, указывающих на произвол со стороны руководства. Но Владимиру Семенову было отказано в удовлетворении исковых требований.

Седьмого июня 2016 года судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменила решение первой инстанции и приняла новое решение об удовлетворении исковых требований Владимира Семенова по восстановлению на работе. Довольно быстро мужчина получил на руки резолютивную часть апелляционного решения. Но через три дня после вынесения апелляционного определения его исполнение было приостановлено, объяснение этому Семенов так и не получил. Полное определение Семенову так и не было выдано, а вот у его работодателя каким-то образом оно, скорее всего, оказалось, раз очень быстро им была подана кассационная жалоба. Кассационная инстанция в очень (!) короткие сроки отменила апелляционное определение от 7 июня 2016 года. А при последовавшем затем новом рассмотрении дела Семенова в апелляционной инстанции 18 октября 2016 года решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

При этом ни Президиум Краснодарского краевого суда, ни судья Верховного Суда РФ Фролкина при всей очевидности не обнаружили никаких нарушений материального и процессуального права при рассмотрении дела Семенова.

В апелляционном определении Владимира Семенова сделали к тому же ответственным за сохранность оружия, тогда как в его обязанности входили вопросы по организации сохранности оружия. По каждой комнате хранения оружия (в филиале их больше пятидесяти) назначается ответственное лицо, на которое оформляются разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему. На компрессорной станции «Артезиан» также был специалист, ответственный за это. Судья Фролкина в своем определении повторила несоответствующий действительности вывод апелляционной инстанции и указала, что якобы истец неправильно трактует доказательства.

Чтобы получить дополнительные доказательства своей правоты, в ходе судебного разбирательства Семенов направил заявление Прокурору Республики Калмыкия с

просьбой установить: было ли оружие и патроны к нему в наличии в комнате хранения компрессорной станции «Артезиан» во время проверки, проведенной сотрудниками полиции 20 октября 2015 года. Ответ был получен уже после рассмотрения иска в первой инстанции. В ответе из Прокуратуры Республики Калмыкия говорится, что стреляная гильза была помещена в неснижаемый запас 23 октября 2015 года, то есть уже после проверок В. В. Семенова и сотрудников полиции! Вывод тут можно сделать однозначный. Но эта очевидность оказалась неприемлемой для судьи, которая рассматривала заявление о пересмотре дела.

Двадцать второго июня 2017 года В. В. Семенов подал в Прикубанский районный суд города Краснодара заявление о пересмотре решения по делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассматривалось заявление достаточно долго: определение об отказе было вынесено судьей 1 ноября 2017 года. Действительно, на первый взгляд, представителем Фемиды вопрос о пересмотре дела рассматривался обстоятельно. Были выслушаны свидетели со стороны работодателя — все работники предприятия, которые, конечно же, боятся потерять свое достаточно хлебное рабочее место. По мнению Семенова, они давали не соответствующие действительности или же неопределенные показания (в распоряжении редакции имеются аудиозаписи судебных заседаний по этому делу). На заседании 15 сентября 2017 года мужчина сделал устное заявление о том, что представители ответчика совершили в отношении него преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Но после того, как им было озвучено ходатайство о принятии, регистрации и направлении в Следственный комитет РФ устного сообщения о преступлении, по решению судьи он был удален из зала заседания…

Семенов указывает в своей частной жалобе на определение судьи Прикубанского районного суда Краснодара, направленной в коллегию по гражданским делам Краснодарского краевого суда, что был оставлен без рассмотрения целый ряд других доказательств его невиновности и отклонены ходатайства, в том числе о направлении запроса в МО МВД «Лаганский» о том, какие проводились экспертизы по стреляной гильзе и каковы результаты их рассмотрения. Судья даже не удовлетворил ходатайство В. В. Семенова о его проверке (за его счет) на детекторе лжи.

В ходе заседания 29 августа 2017 года представитель истца заявил, что если у суда имеются сомнения в ответе Прокуратуры Черноземельного района Республики Калмыкия, то он ходатайствует о направлении запроса судом об истребовании материалов данной проверки. Определение суд не вынес и запрос не направлял, таким образом, сомнений у суда в объективности проведенной Прокуратурой Республики Калмыкия проверки, по всей видимости, не имелось?

Вместе с тем в определении судьи от первого ноября 2017 года делается парадоксальный вывод: «В данном письме не содержатся какие-либо сведения о проверке 06.10.2015 г. комнаты хранения оружия Семеновым В. В., а также не указано на отсутствие стреляной гильзы в момент его проверки. Прокуратурой в ходе проверки рассматривался интервал времени с 20.10.2015 г. по 23.10.2015 г., который не имеет абсолютно никакого отношения к 06.10.2015 г.

В письме прокуратуры говорится о том, что С. И. И. (фамилии свидетелей заменены на инициалы. — Авт.) произвел замену патрона 23.10.2015 г. Это не соответствует действительности и опровергается объяснительными С. И. И. от 05.11.2015 г. и от 16.11.2015 г., листком нетрудоспособности… приказом о предоставлении отпуска от 15.09.2015 г… а также пояснениями свидетелей К. И. А., С. И. И., и Н. Х. В.

Кроме того, судами первой, апелляционной и кассационной инстанций в ходе рассмотрения дела №2-1221/2016 были установлены точная дата непроизвольного выстрела 30.09.2015 г. и факт нахождения стреляной гильзы в неснижаемом запасе в момент проведения Семеновым В. В. 06.10.2015 г. проверки комнаты хранения оружия.

Таким образом, сведения, указанные в письме Прокуратуры Черноземельского района Республики Калмыкия от 19.04.2017 г. № 97ж-2017, не свидетельствуют о наличии вновь открывшихся обстоятельств и не влияют на вынесенное Прикубанским районным судом г. Краснодара решение от 09.02.2016 г. по делу №2-1221/16».

Суд, основываясь, в том числе, на противоречивых показаниях свидетелей, сделал вывод о том, что стреляная гильза была в неснижаемом запасе в момент проверки истца шестого октября 2015 года. Но при этом им вообще не было принято во внимание, что надзорный орган за оборотом оружия установил: стреляная гильза была помещена в неснижаемый запас 23 октября 2017 года. Как можно называть такую судебную коллизию?

Мы обещали написать нашим читателям, удалось ли Владимиру Семенову восстановить свои права… К сожалению, нет. И Владимир Семенов уже не верит, что в Краснодаре он сможет добиться справедливости. Но сдаваться нельзя: правда на его стороне. Не может же быть так, что вещи в конце концов не будут названы своими именами. Рано или поздно всё должно стать на свои места. И если факты действительно были искажены, то виновные должны понести за это наказание.

Марина СВЕТЛОВА