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На Кубани в 2018 году откроют 24 офиса врачей общей практики‍

Суббота, 02 декабря 2017 10:35
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В Краснодаре с рабочим визитом находится заместитель председателя правительства Ольга Голодец. Чиновница похвалили власти края за то, что они активно участвуют в федеральных программах, решая важные социальные задачи.

Голодец высоко оценила состояние региональной медицины, отметив, что Кубань является передовиком в развитии высокотехнологичной медицинской помощи и работе первичного звена.

В свою очередь, губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что приоритеты останутся неизменными. И уже в следующем году запланировано строительство 24 дополнительных офисов врачей общей практики.

Также в преддверии грядущего ЧМ-2018 по футболу в Краснодарский край поступят новые машины скорой помощи.

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