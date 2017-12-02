На Кубани в 2018 году откроют 24 офиса врачей общей практики‍

В Краснодаре с рабочим визитом находится заместитель председателя правительства Ольга Голодец. Чиновница похвалили власти края за то, что они активно участвуют в федеральных программах, решая важные социальные задачи.

Голодец высоко оценила состояние региональной медицины, отметив, что Кубань является передовиком в развитии высокотехнологичной медицинской помощи и работе первичного звена.

В свою очередь, губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что приоритеты останутся неизменными. И уже в следующем году запланировано строительство 24 дополнительных офисов врачей общей практики.

Также в преддверии грядущего ЧМ-2018 по футболу в Краснодарский край поступят новые машины скорой помощи.