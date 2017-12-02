В Динском районе открыли спортплощадку стоимостью 2,5 млн рублей

Идея возвести в селе Красносельском спортивную площадку родилась во время личного приема граждан губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым в декабре 2016 года.

Дело в том, что многие знамениты спортсмены, прославившие нашу страну на российских и мировых соревнованиях, начинали заниматься и тренировать свою волю как раз на таких районных объектах.

Площадь новой многофункциональной площадки – 500 квадратных метров. На строительство потребовалось 2,5 миллиона рублей.

«Площадка открыта в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,- пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В общем в этом году на реализацию отдельных пунктов этой программы в крае было потрачено 376,2 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Теперь жители села смогут проводить время, занимаясь на уличных турниках и тренажерах.