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Александр Войтов покинул пост главы Темрюка

Суббота, 02 декабря 2017 10:42
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глава Темрюкского района Александр Войтов решил покинуть свою должность.
Для этого он направил в адрес совета депутатов обращение с просьбой принять его отставку, что позволит ему досрочно прекратить полномочия. Чтобы найти человека на неожиданно освободившуюся должность, назначен конкурс по поиску кандидатур на эту должность, который должен окончиться 29 января 2018 года.
До момента принятия решения по главе района, исполнять обязанности будет Дмитрий Немудрый, который сейчас исполняет должность заместителя главы Темрюкского городского поселения.

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