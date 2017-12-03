Экология – на старт!

Решить проблемы уборки мусора взрослым помогут сочинские школьники. Необычный экологический проект стал победителем программы «Венчурный акселератор», направленной на обучение подростков азам предпринимательства. Церемония поздравления финалистов прошла в кампусе Олимпийского Университета, созданного компанией «Юниверсити Плаза».

- Участниками бесплатной образовательной программы по изучению основ технологического предпринимательства стали более 300 сочинских школьников 7-11 классов. Двенадцать лучших проектов вышли в финал. Ребята получили возможность представить свои идеи экспертам инвестиционного рынка, представителям бизнеса, городской власти и общественности. Победителем был признан проект «ЭкоСтарт», посвященный защите окружающей среды. Это замечательное доказательство того, что современные подростки думают не только о том, как заработать деньги, но и о том, как могут принести пользу своему городу, - отметил генеральный директор «Венчурного акселератора» Андрей Тамбовцев.

На реализацию необычного экологического проекта, учениц сочинской гимназии №8 Эрику Берген и Диану Пруидзе, вдохновил пример «Чемпиона Земли» Афроза Шаха. Житель индийского города Мумбаи в своем родном городе очистил от мусора пляжную полосу длиной более двух с половиной километров и собрал около шести тонн мусора. В России общая площадь мусорных свалок сегодня превышает территорию целой Швейцарии.

- В Сочи с каждым годом становится все больше энтузиастов-волонтеров, которые занимаются защитой окружающей среды. Они приходят в заповедник, убирают мусор. Мы решили создать специальный сайт, который объединит между собой эко-волонтеров и социально ответственный бизнес и поможет популяризовать экологическое движение, - рассказали школьницы.

Главной «изюминкой» проекта стало определение скоплений мусора при помощи технологий аэрокосмического мониторинга. Полученные данные наносятся на специальную карту. Благодаря этому эко-волонтеры могут узнать, где необходимо провести субботник. Начать «чистить» страну от мусора сочинские школьницы предлагают с территории Кавказского заповедника. Такую инициативу поддержала редакция газеты «Краснополянская Правда», вручив создателям экологического проекта сертификаты в магазин электроники для покупки необходимой им техники.

- Состояние окружающей среды во многом определяет жизнь Красной Поляны. Уникальная природа привлекает в горы Сочи миллионы туристов, обеспечивает благосостояние поселка и его жителей. Поэтому мы активно поддерживаем инициативы, направленные на сохранение экологии. Например, недавно вместе с жителями Красной Поляны организовали субботник и очистили от мусора склоны реки Бешенка, - поделился представитель газеты «Краснополянская Правда» Михаил Тормозов.

Опыт сочинских защитников природы в рамках проекта «ЭкоСтарт» будет распространен по всей стране. Уже предстоящим летом планируется провести экологические акции на Архызе, Байкале и в Карелии с участием 20 тысяч человек.

Ирина СИЗОВА