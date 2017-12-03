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Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс заработали более $1 млрд на курсе биткойна

Воскресенье, 03 декабря 2017 22:12
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Это — первый в истории миллиард, полученный от ставок на биткойн.
Братья Уинклвосс известны тем, что в свое время судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл их идею социальной сети.
Напомним, в среду стоимость биткойна впервые в истории превысила пятизначное значение. В течение дня его курс последовательно преодолел и уровень в $10 тыс., и уровень в $11 тыс. Обновлению максимумов способствует высокий интерес к активу со стороны не только частных, но и институциональных инвесторов, которые видят в нем хорошую возможность заработать.

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