Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс заработали более $1 млрд на курсе биткойна

Это — первый в истории миллиард, полученный от ставок на биткойн.
Братья Уинклвосс известны тем, что в свое время судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл их идею социальной сети.
Напомним, в среду стоимость биткойна впервые в истории превысила пятизначное значение. В течение дня его курс последовательно преодолел и уровень в $10 тыс., и уровень в $11 тыс. Обновлению максимумов способствует высокий интерес к активу со стороны не только частных, но и институциональных инвесторов, которые видят в нем хорошую возможность заработать.
Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс заработали более $1 млрд на курсе биткойнаВоскресенье, 03 декабря 2017 22:12
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Это — первый в истории миллиард, полученный от ставок на биткойн.
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