Предстоящая неделя на Кубани обещает быть пасмурной и дождливой

В Краснодаре относительно теплым будет лишь понедельник — до 12 выше нуля. Затем столбики термометров начнут опускаться — от 4 до 6 тепла всю оставшуюся неделю. Во вторник, среду и четверг ожидаются дожди.

В Анапе будет чуть теплее — от 6 до 8 тепла со вторника по воскресенье. В понедельник — до 12 тепла. Небо будет пасмурным. С понедельника по четверг синоптики прогнозируют на курорте осадки в виде дождя.

Несмотря на то, что понедельник в Геленджике будет относительно теплым для этого времени года — до 13 тепла — в этот день ожидается дождь. Осадки будут идти на курорте почти всю неделю. От 6 до 9 тепла — такой будет температура воздуха всю неделю. По утрам до 7 градусов тепла.

Предварительный прогноз погоды для Сочи также не порадует солнечной погодой — по предварительному прогнозу синоптиков дожди в олимпийской столице будут идти практически каждый день. В понедельник — до 14 тепла, во вторник — до 10 выше нуля, и от 6 до 9 выше нуля в оставшиеся дни.