Исполняющим обязанности главы города Туапсе назначен Юрий Кузьменко

Кузьменко 13 лет возглавлял Службу наркоконтроля по Туапсе, в которую входили Туапсинский, Апшеронский, Белореченский районы и Горячий Ключ.

В 2008—2009 годах он был начальником Службы наркоконтроля по Республике Адыгея.

За безупречную службу награжден государственными наградами ВС РФ, МВД И ФСКН России, ему присвоены звания «Почетный сотрудник органов наркоконтроля» и «Заслуженный юрист Кубани», сообщает пресс-служба администрации Туапсе.