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Исполняющим обязанности главы города Туапсе назначен Юрий Кузьменко

Воскресенье, 03 декабря 2017 22:16
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Кузьменко 13 лет возглавлял Службу наркоконтроля по Туапсе, в которую входили Туапсинский, Апшеронский, Белореченский районы и Горячий Ключ.
В 2008—2009 годах он был начальником Службы наркоконтроля по Республике Адыгея.
За безупречную службу награжден государственными наградами ВС РФ, МВД И ФСКН России, ему присвоены звания «Почетный сотрудник органов наркоконтроля» и «Заслуженный юрист Кубани», сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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