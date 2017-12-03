На Кубани решили увеличить площадь пляжей на 400 тыс. кв. м

Замгубернатора Краснодарского края Василий Швец сообщил, что власти обсуждают вопрос о увеличении площади пляжей. Так, в федеральную программу могут включить 32 пляжа Кубани, что на позволит принять на 138 тысяч туристов больше.

Василий Швец курирует региональные вопросы по развитию политики инвестиции курортов. По словам чиновника, на обсуждение поставлен вопрос о включении в федеральную программу 32 пляжей края.

Так, Василий Швец заявил, что уже ведутся работы по документальному оформлению пляжей, общая протяженность которых составляет 24 километра. При включении в программу новых территорий, общая площадь пляжей Кубани увеличится на 400 000 квадратных метров. Помимо этого, край сможет принять на 138 000 туристов больше.

Также в администрации Краснодарского края ведется разработка возможностей по увеличению вместимости пляжей. О том, какие именно пляжи планируется включить в программу, Василий Швец не сообщил.