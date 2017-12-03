В России показали электросамолет с вертикальным взлетом

Частная российская компания Napoleon Aero создала проект электроприводного самолета с функцией вертикального взлета, которая позволяет обходиться без взлетной полосы, сообщает канал «360».

Компактный четырехместный самолет VTOL обладает массой 1,5 тонны и способен транспортировать до 400 килограммов – это соответствует характеристикам стандартного легкового автомобиля. При этом самолет способен преодолевать расстояние 100 километров на одной зарядке.

«При наличии ресурсов мы будем готовы через три года представить машину на сертификационные испытания, – заявил руководитель проекта Napoleon Aero Михаил Нуриджанов. – Еще чуть более двух лет потребуется на сертификацию Авиарегистром».

По его мнению, основное конкурентное преимущество российского самолета заключается в наличии двух двигателей с разными функциональными особенностями. Один двигатель обеспечивает вертикальный взгляд, а другой – обычный горизонтальный полет.

Такие самолеты будут востребованы в ближайшие десятилетия как для военных нужд, так и для обычного передвижения по городу. Затем их заменят конвертопланы, считает глава проекта.