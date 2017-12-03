Готовьтесь. В 2018 году в России бензин существенно подорожает

На днях вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович констатировал, что цены на бензин в 2017 году превысят уровень инфляции.

По его словам, в первую очередь это связано с повышением акцизов. С начала года бензин подорожал на 5,9% при инфляции в 2,1%, пишет «Коммерсант». По мнению аналитиков Daily-motor.ru, к концу следующего года цена топлива марки АИ-95 достигнет отметки в 53,35 рубля за литр, а АИ-92 будет стоить 51,85 рубля, дизельное топливо закрепится на отметке в 53,15 рублей за один литр.

«В связи с повышением налогов, конечно, какой-то рост цен на бензин есть, и это неизбежно. Мы всегда говорим, что есть компонент, связанный с налогами, но он умеренный», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Акцизы были дважды (в том числе внепланово) повышены в 2016 году, а также еще раз с начала этого года. С начала года, по данным Росстата, бензин подорожал на 5,9%, а дизельное топливо на 7,4% при инфляции в 2,1%.

В середине ноября Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, согласно которому с 1 января следующего года вырастут акцизы на бензин класса 5 и дизель. Стоимость ставки акциза на бензин составит 11213 рублей на тонну топлива, что на 10,7% выше, чем в среднем по 2017 году, а на «солярку» рост составит до 7665 рублей за одну тонну горючего. По мнению экспертов, начало следующего года принесет российским автомобилистам увеличение стоимости топлива в рознице (на АЗС) примерно на 60 копеек, сообщает Znak.com.

При этом уже известно, что ставки акцизов будут повышаться и дальше. После 1 января ставка акцизов на бензин вырастет 1 июля 2018 года — до 11892 рублей, а на дизель — до 8258 рублей.

В 2019 и 2020 годах ставка акцизов достигнет рекордных показателей в 12752 рубля за тонну для бензина и 8835 рублей за тонну дизеля.