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Продукцию учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю представили на выставке в столице Республики Калмыкия

Понедельник, 04 декабря 2017 16:18
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Продукцию учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю представили на выставке в столице Республики Калмыкия

Межрегиональная выставка-ярмарка продукции учреждений уголовно-исполнительной системы проходила на площади Победы г.Элиста.

В выставочном мероприятии приняли участие исправительные учреждения территориальных органов ФСИН России Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в том числе УФСИН России по Краснодарскому краю.

На выставке было представлено более 200 единиц серийно выпускаемой продукции. Это рабочая спецодежда, форменное обмундирование, бытовая и офисная мебель, строительные материалы, сельскохозяйственная продукция.

Исправительные учреждения УФСИН России по Краснодарскому краю предоставили возможность посетителям выставки-ярмарки приобрести качественные товары народного потребления и эксклюзивную сувенирную продукцию.

Мероприятие, направленное на широкое освещение возможностей производственного сектора уголовно-исполнительной системы и привлечение заинтересованных партнеров к сотрудничеству, приурочили к отмечаемому 21 декабря ведомственному празднику - Дню производственно-технических служб УИС.

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