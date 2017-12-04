Работа медиков Кубани удостоена высшей награды

Качество и безопасность - основные критерии работы врачей во всем мире. Сегодня в Москве министру здравоохранения Краснодарского края Е.Ф. Филиппову вручена первая премия Росздравнадзора «За качество и безопасность медицинской деятельности». Кубанская медицина снова лидер. На этот раз по самым высшим для пациентов показателям.

Награждение лауреатов ежегодной премии состоялось в ходе Всероссийской конференции «Медицина и качество 2017». В прошлом году министерство здравоохранения Краснодарского края было удостоено премии 2 степени, но губернатор края Вениамин Кондратьев поставил задачу стать первыми. Сегодня медицина Кубани была признана лучшей в стране.

"Эта награда - результат работы всех медиков края: от медсестры до главврача, от сотрудника ФАПа и скорой до хирургов. Мы благодарны губернатору Кубани за понимание проблем отрасли, за то, что, невзирая на экономические трудности, он делает все для развития здравоохранения региона", - подчеркнул министр Евгений Филиппов.

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Здравоохранение Краснодарского края действительно уверенно развивается. За последнее время сделано много и в первичном звене, и в области высокотехнологичных прорывов. Только за 2017 год сеть офисов врачей общей практики, кабинетов, где медицинская помощь оказывается жителям малых населенных пунктов, выросла почти на 10 %. Сегодня в крае ежедневно на страже здоровья кубанцев – уже 240 офисов ВОП. Проводится работа и в поликлиниках. На Кубани в числе первых внедрена электронная регистратура, в том числе сервис «Запись на прием к врачу» через Интернет. Им в 2017 году уже воспользовались более 8 млн. человек. Во всех муниципалитетах края продолжают открываться «Вежливые регистратуры» - где работа максимально переведена на электронный документооборот, что упрощает деятельность персонала и сокращает время пребывания в поликлинике пациентов. Таких регистратур уже более двадцати. Край также в 2017 году вошел в федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника». Это новый формат работы, при котором пациент получает больше медицинских услуг за меньшее время. Все эти меры заметно сокращают очереди в поликлиниках, в где ежегодно выполняется более 50 миллионов посещений.

В условиях общероссийской кадровой проблемы в медицине, на Кубани растет и кадровый потенциал. Благодаря целенаправленной политике губернатора Краснодарского края реализуется несколько программ по привлечению медицинских работников в лечебные учреждения. За последний год по программе «Земский доктор» заключено 517 договоров. Всего за 5 лет в малые села Кубани приехали работать по программе 2700 человек. А скоро еще 222 студента присоединятся к сельскому здравоохранению. Сейчас они обучаются за счет средств краевого бюджета в рамках программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения». Выпускниками этой программы уже стали около 600 врачей. Еще 246 человек зачислено на первый курс Кубанского государственного медицинского университета по целевому приему.

В медорганизациях края работают лучшие врачи, чей профессионализм признан на федеральном уровне. У нас работают: «Лучший врач общей практики (семейный врач) 2017» Инесса Олейникова (Глебовская амбулатория, Кущевский район), «Лучший травматолог-ортопед России 2017» Сергей Богданов, «Лучший офтальмолог России 2016» Наталья Гончаренко. И министр здравоохранения Евгений Филиппов, который остается практикующим акушером-гинекологом, стал лауреатом VI Национальной премии «Репродуктивное завтра России» в номинации «На страже женского здоровья». В Краснодарском крае трудятся лауреаты премии «Призвание». А сотрудники одной из ведущих клиник края четырежды удостаивались в разных номинациях. В многолетней истории Премии это уникальный случай. Лидеры и наши терапевты. Впервые в истории, по количеству вошедших в рейтинг лучших терапевтов страны, опередив даже столичные регионы, лидирует Краснодарский край – 27 кубанских специалистов попали в «ТОП-500».

Евгений Филиппов не случайно сделал акцент на важность финансирования отрасли. Сегодня наш край, как и весь мир, переживает непростую экономическую ситуацию. Но губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев, понимая всю важность вопросов здравоохранения, продолжает обеспечивать медицину края необходимыми средствами. Время и внимание, уделяемое Вениамином Ивановичем обсуждению вопросов медицины с министром, поиску конкретных решений для того, чтобы каждый житель края был обеспечен лекарствами, вовремя обследован и пролечен - беспрецедентно. Как результат – ежегодно финансирование отрасли растет: если в 2017 году из краевого бюджета на развитие

кубанского здравоохранения было выделено свыше 42 миллиардов рублей, это на 1,5 миллиарда больше, чем в 2016 году, то в новом году из бюджета края планируется направить на нужды здравоохранения еще на миллиард больше. Эти средства позволяют добиваться развития всех направлений здравоохранения. Без внедрения новых технологий невозможно спасение жизней.

Продолжено повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи. В 2017 году ВМП получили 40 тысяч кубанцев - на 10 тысяч человек больше, чем в прошлом. Всего же врачи Кубани провели более 600 тысяч операций различной сложности, помогая пациентам избавиться от недуга и вернуться к активной жизни. Для этого у нас сегодня есть все: квалифицированные специалисты, развитые малоинвазивные и робото-технологии, в том числе «Да Винчи» для органосохраняющих вмешательств; собственные разработки в области биоинженерии. Наш комбустиолог Сергей Богданов стал обладателем звания «Лучший врач года» за прорыв в области выращивания клеток кожи. Это позволяет восстановить кожный покров после сильнейших ожогов технологией одномоментной послойной пластики единым лоскутом кожи пациентам.

Огромные успехи достигнуты в трансплантологии. За 6 лет развития направления проведено более 600 операций по пересадке органов. Нашими трансплантологами сегодня успешно проводятся операции по пересадке сердца, легких, почек, печени и поджелудочной железы. По количеству пересадок край входит в тройку лидеров Российской Федерации, уступая лишь федеральным коллегам, и опережает остальные региональные клиники России почти в 2,5 раза.

Безусловно, важнейшая роль отводится оказанию экстренной медпомощи. Только за 2017 год службой скорой медицинской помощи края выполнено 1,7 млн. выездов на вызовы, 10% из которых стали для жизни пациентов решающими. Благодаря, в том числе, и своевременным, грамотным действиям специалистов службы «скорой» спасено 170 тысяч человек, а это на 20 тысяч больше прошлогоднего значения. Это именно те случаи, когда от действий докторов экипажа «скорой» зависела жизнь пациента. На Кубани ежегодно проводится обновление автотранспорта скорой медицинской помощи. В 2017 году за счет краевого бюджета приобретено – 20 реанимобилей и еще 41 автомобиль класса «В» будет поставлен на федеральные средства. Всего сегодня 644 автомобиля скорой медпомощи готовы незамедлительно выехать на помощь. Бригады оснащены современным оборудованием. Врачи и фельдшеры обеспечены планшетами, что дает возможность проконсультироваться с коллегами краевых клиник

незамедлительно. Если в прошлом году таких мобильных устройств было чуть больше 200, то сегодня уже более 500. И эта цифра постоянно растет.

После проведения масштабных соревнований в Сочи, наш край по праву может называться одним из ведущих спортивных центров страны. По признанию европейских коллег, уровень медицины Кубани соответствует высшим мировым стандартам. Медработники Кубани регулярно обеспечивают мировые чемпионаты и матчи, проходят спецобучение и успешно справляются с поставленными задачами: лечат и спасают жизни. В следующем году в города края, где планируется размещение баз команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA, планируется закупить дополнительно 8 реанимобилей.

В самых экстренных случаях, на помощь приходит санавиация. Сегодня в арсенале службы дежурит 31 автомобиль самого высшего класса «С». Из населенных пунктов каждого уголка края в ведущие клиники региона ежегодно эвакуируется более 6 тысяч тяжелобольных, санитарный вертолет осуществляет около 280 вылетов в год.

Вице-премьер О. Ю. Голодец назвала кубанскую медицину одним из лидеров в мире по сохранению жизней малышей первых месяцев жизни. И действительно, врачами края достигнуты рекордные успехи: показатель младенческой смертности в крае на европейском уровне 3,9 – это ниже среднероссийского значения (5,3). А успешное выхаживание недоношенных младенцев проводится уже от 500 грамм. На контроле наших врачей и лечение бесплодия. Самым современным методом является применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). В 2017 году благодаря этой технологии родилось – 709 детей, в 2016 их было 580. Помимо лечения пациентов, медработники Кубани работают и на снижение абортов. Благодаря кабинетам медико-социальной помощи женщинам, решившимся прервать беременность, а также регулярно проводимым акциям, медикам Кубани удалось снизить число абортов на 23%.

Работа команды кубанского здравоохранения края за последние три года позволила улучшить показатели общей смертности. Впервые за последние 20 лет он достиг своего исторического минимума – 12,6 на 1000 населения.

За последние 3 года смертность от новообразований снижена на 5%,

-от дорожно-транспортных происшествий – на 12%,

-от туберкулеза – на 30%.

Отличные результаты и у наркологической службы края: показатель заболеваемости наркоманией в крае за год снизился более чем на 20%, а алкоголизмом - на 16%.

Благодаря профилактической работе медиков более 2 тысяч человек отказались от употребления психоактивных веществ. Продолжительность жизни на Кубани достигла рекордного значения – 72,9 лет, что выше среднероссийского.

Поздравляем всех медиков Кубани с заслуженной наградой!