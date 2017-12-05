〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре бывший директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы

Вторник, 05 декабря 2017 10:01
Оцените материал
(0 голосов)

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ОАО «Научно-производственное объединение «Икар», подозреваемого в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Установлено, что основным видом деятельности организации является проектировка и монтаж средств систем связи пожарных и охранных сигнализаций. По данным следствия, в период с января 2016 по сентябрь текущего года мужчина в полном объеме не выплачивал заработную плату порядка 14 работникам фирмы. Задолженность перед сотрудниками составила около 2,3 миллионов рублей, которая по сегодняшний день не погашена. В данный момент предприятие проходит процедуру банкротства.

В настоящее время следователем устанавливается точное количество потерпевших. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, планируется назначение судебно-бухгалтерской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Прочитано 33 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Работа медиков Кубани удостоена высшей награды В Ейском районе проводится проверка по факту безвестного исчезновения молодого человека »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.