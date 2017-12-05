В Ейском районе проводится проверка по факту безвестного исчезновения молодого человека

В правоохранительные органы Ейского района в ноябре 2017 года поступило заявление матери 19-летнего Сергея Рахимова о его безвестном исчезновении. По данному факту Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Исходя из полученной информации, 13 ноября 2017 года молодой человек весь день находился дома в СНТ «Восход» в городе Ейске, после чего примерно в 23:00 зашел в свою комнату и лег спать. Ночью мать обнаружила, что сына нет в доме и на территории двора. С тех пор Рахимов на связь не выходил и его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: на вид 19-22 года, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы темные, глаза светлые. Был одет в светлые брюки, пальто черного цвета и синие кожаные кроссовки.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Сергея Рахимова, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8(861-32)2-07-01 и 8(928)334-39-33.