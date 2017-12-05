Три тысячи нелегалов отправились на родину

Судебные приставы Краснодарского края с начала года выдворили из Российской Федерации более трёх тысяч нелегальных мигрантов.

Это стало результатом тесного межведомственного взаимодействия работников Службы с представителями МВД и национальных диаспор. Как правило, незаконных мигрантов задерживают сотрудники полиции в ходе проведения рейдовых мероприятий. Составленные ими административные протоколы рассматривает суд. И лишь после вынесения решения об административном выдворении в дело вступают судебные приставы.

Незаконные гости Кубани доставляются в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации и реадмиссии, находящийся в Гулькевичском районе Краснодарского края. После сбора необходимого пакета документов и приобретения билетов мигранты под контролем судебных приставов отправляются в государство гражданской принадлежности.

3 104 выдворенных незаконных мигранта – серьезный показатель. Для сравнения, годом ранее эта цифра составила 1078 человек. Но самое главное, что менее трети незаконных гостей Российской Федерации выдворены за счет средств федерального бюджета. 2102 мигранта приобрели билеты на историческую родину за счет личных средств, а также средств, предоставленных национальными диаспорами.

Это бесспорное профессиональное достижение судебных приставов. В регулярных беседах с мигрантами, на совещаниях с представителями диаспор затрагиваются вопросы самостоятельного отъезда нелегалов из Российской Федерации. Не секрет, что у государств, входивших в состав СССР, по сей день остались прочные связи, и именно к ним прибегают судебные приставы в целях экономии бюджетных средств. Представители диаспор охотно идут на контакт и прилагают серьезные усилия для помощи соотечественникам.

География гражданства нелегалов широка, но приоритетные направления здесь очевидны. Абсолютное большинство выдворенных мигрантов – граждане Узбекистана. На втором месте Таджикистан, на третьем – Украина. Количество незваных гостей из других государств не дотягивает до сотни.

Работа по выдворению незаконных мигрантов продолжается. В ближайшее время на родину будут отправлены более 80 человек.