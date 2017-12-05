Во всех крупных городах Кубани откроют фермерские дворики

На заседании рассмотрели реализацию сельхозпродукции фермерских хозяйств. По словам губернатора, еженедельно в крае проходит 80 ярмарок, где идет торговля собственной продукцией. Но этого недостаточно, практически в каждом муниципалитете звучит просьба организовать торговые места.
— В преддверии новогодних праздников эта тема особенно актуальна. Нужно создать условия для наших сельхозтоваропроизводителей, чтобы они могли продавать свою продукцию в крупных городах напрямую, — отметил Вениамин Кондратьев.
Во всех крупных городах Кубани откроют фермерские дворикиВторник, 05 декабря 2017 10:07
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На заседании рассмотрели реализацию сельхозпродукции фермерских хозяйств. По словам губернатора, еженедельно в крае проходит 80 ярмарок, где идет торговля собственной продукцией. Но этого недостаточно, практически в каждом муниципалитете звучит просьба организовать торговые места.
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