Во всех крупных городах Кубани откроют фермерские дворики

На заседании рассмотрели реализацию сельхозпродукции фермерских хозяйств. По словам губернатора, еженедельно в крае проходит 80 ярмарок, где идет торговля собственной продукцией. Но этого недостаточно, практически в каждом муниципалитете звучит просьба организовать торговые места.

— В преддверии новогодних праздников эта тема особенно актуальна. Нужно создать условия для наших сельхозтоваропроизводителей, чтобы они могли продавать свою продукцию в крупных городах напрямую, — отметил Вениамин Кондратьев.