Противодействие коррупции и роль органов прокуратуры в борьбе с коррупцией

9 декабря 2017 года отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач государственной политики и важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, которым отводится центральное место в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его неукоснительного соблюдения.

От решения задачи противодействия коррупции во многом зависит реализация национальных интересов России во всех сферах общественной жизни. В современных условиях коррупция носит не только системный, но и системообразующий характер и представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Коррупционные деяния приводят к прямому нарушению конституционных прав человека, например, на равный доступ к государственной службе, охрану здоровья и медицинскую помощь, образование.

В результате коррупционной деятельности неэффективно распределяются средства государственного бюджета, нарушается механизм рыночной конкуренции, возникают иные негативные последствия.

Важная роль в реализации правовых средств борьбы с коррупцией принадлежит прокуратуре, осуществляющей надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов. Согласно п. 6 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

Борьба с коррупцией является приоритетной задачей прокуратуры Российской Федерации, что нашло отражение в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции», других организационно-распорядительных актах, конкретизирующих задачи органов прокуратуры в данной сфере.

В рамках борьбы с коррупцией прокуратура Российской Федерации реализует свои функции, как в системе уголовного правосудия, так и за ее пределами. Прокуроры вносят существенный вклад в борьбу с коррупционными преступлениями, осуществляя уголовное преследование, надзор за исполнением законов при расследовании таких преступлений, обеспечивая координацию деятельности правоохранительных органов, поддерживая государственное обвинение.

В 2017 году прокуратурой Карасунского административного округа г. Краснодара выявлено 51 нарушение законодательства о противодействии коррупции, внесено 17 представлений об устранении нарушений законодательства в анализируемой сфере, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 15 лиц.

За 11 месяцев 2017 года прокурором округа вынесено 15 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, признаки которых предусмотрены ст. 19.29. КоАП РФ и 2 по ч. 1 ст. 19.28. КоАП РФ. Из них на настоящий момент рассмотрено 12 материалов по ст.19.29. КоАП РФ и 1 по ч. 1 ст. 19.28. КоАП РФ.

Так, Прокуратурой Карасунского административного округа г. Краснодара проведена проверка по факту коррупционного правонарушения, допущенного ООО «Элефант».

Установлено, что представитель фирмы сделал незаконное предложение в виде передачи денег в сумме 25000 рублей должностному лицу ОСП по Центральному округу г.Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю за совершение последним незаконного бездействия-не составления протокола об административном правонарушении в отношении ООО «Элефант».

По данному факту, 13.04.2017 прокуратурой округа в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, признаки которого предусмотрены ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (передача незаконного вознаграждение от имени юридического лица). 18.05.2017 по результатам рассмотрения дела, ООО «Элефант» признано судом виновным. Организации назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей.

Вынесенное решение суда ООО «Элефант» было обжаловано в апелляционную инстанцию.

21.08.2017, судом апелляционной инстанцией вынесенное решение в отношении ООО «Элефант» признанно законным и оставлено без изменений.

Постановление суда вступило в силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры округа.

Также в анализируемом периоде прокуратурой округа предъявлено 1 исковое заявление на сумму в 15000 рублей к бывшему муниципальному служащему, совершившему коррупционное преступление путем заключения незаконной сделки. Исковое заявление удовлетворено.

Как ни активна роль прокуратуры в принятии мер по противодействию коррупции, она не сможет обойтись без помощи граждан. В обществе всегда есть люди, которые уважительно относятся к закону и действующему правопорядку, избегают коррупции и стремятся соблюдать все предписанные нормы закона.

К сожалению, для большинства дача взяток для решения бытовых вопросов не противоречит мировоззрению и нравственным ограничениям.

Коррупция - это преступление, которое влечет уголовную ответственность! Кроме того, законодательством предусмотрены экономические меры наказания в виде крупных штрафов.

К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: злоупотребление служебным положением (статьи 285 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, далее - УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ), коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния, попадающие под понятие «коррупция», указанное выше.

Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет как за получение взятки, так и за дачу взятки.

Необходимо знать, что получение взятки - одно из самых общественно опасных должностных преступлений, особенно если оно совершено в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с вымогательством взятки. Таким образом, попытка получить блага, преимущества, избежать неприятностей при помощи взятки имеет своим последствием уголовное преследование и наказание.

Борьба с коррупцией, прежде всего, должна выражаться в нежелании граждан участвовать в коррупционных отношениях.

Прокуратура является самым универсальным органом, призванным осуществлять противодействие коррупции и коррупционным правонарушениям средствами прокурорского реагирования. С учетом того, что прокуратура может комплексно воздействовать на причины коррупции, осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствующей сфере, ее роль в антикоррупционных мероприятиях возрастает по мере развития законодательства о противодействии коррупции.

В случае вымогательства взятки или отсутствия возможности отказать в даче взятки (например, при угрозе жизни и здоровью) об этом необходимо сообщить в правоохранительные органы.

Также о любом факте коррупционных проявлений можно сообщить в органы прокуратуры по месту выявления такого факта.

В прокуратуру Карасунского административного округа г. Краснодара можно сообщить о фактах коррупции путем обращения по адресу: г.Краснодар, ул. Трамвайная. Рассмотрение каждое поступившего обращения по фактам коррупции находится в прокураторе округа на особом контроле.

С уважением!

Прокурор Карасунского административного

округа г. Краснодара Манаев В.А.