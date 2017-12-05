Конкурс вакансий собрал более 200 человек

Прошел последний в текущем году конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

С утра у здания регионального Управления собралось более 200 претендентов со всего края. Судя по царившему оживлению, перспектива быть принятым на государственную гражданскую службу кажется весьма привлекательной. Да и проведенные ранее конкурсы свидетельствовали о том, что количество желающих попробовать свои силы на ниве государственной службы растет.

Подобные конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, а также на включение в кадровый резерв проводятся в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю на регулярной основе. Заранее информация о проведении очередного конкурса размещается в региональных и местных средствах массовой информации, а также на официальном интернет-сайте Управления, причем не менее чем за месяц до мероприятия.

В ходе конкурса все кандидаты прошли письменное тестирование, задания которого формировались индивидуально с учетом категории должностей, на которые претендуют граждане. Единым лейтмотивом во всех тестовых заданиях без исключения была обязанность каждого работника службы знать действующее законодательство Российской Федерации и, в том числе, основные для ФССП России Федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах».

Конкурсную комиссию возглавил руководитель Управления – главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров. В комиссию вошли заместитель руководителя Управления Ю.Ю. Кунин, а также начальники отделов аппарата. Окончательное решение принимается по совокупности результатов тестирования и собеседования.

Для желающих принять участие в следующем конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв в Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю на сайте ведомства дан полный перечень документов, необходимых для поступления на службу, требования к кандидатам, а также список вопросов для каждой группы должностей.

Результаты последнего в 2017 году конкурса будут размещены на официальном интернет-сайте Управления не позднее, чем через 7 дней.