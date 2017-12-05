Главный судебный пристав края провёл встречу с омбудсменами

В Управлении ФССП России по Краснодарскому краю состоялась рабочая встреча главного судебного пристава Краснодарского края А.В. Кумирова с Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае С.В. Мышаком и Уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае Т.Ф. Ковалевой.

Основные вопросы, затронутые в ходе совещания, касались защиты прав, свобод и законных интересов граждан. Кроме того, участники обсудили рабочие моменты, в частности, особенности взаимодействия по линии обращений граждан, порядка их рассмотрения и сроков подготовки ответов.

Отдельная часть встречи была посвящена исполнительным производствам о взыскании денежных средств и алиментных платежей. Причем, в этом направлении имеется прогресс. Участники с удовлетворением отметили, что за прошедший год сократилось количество обращений, поступивших в Управление из аппарата Уполномоченного по правам ребенка.

Следует добавить, что рабочие встречи руководителя Управления с омбудсменами проводятся на регулярной основе. С.В. Мышак и Т.Ф. Ковалева отметили положительные моменты в деятельности судебных приставов Краснодарского края и пожелали успешной работы на благо жителей Кубани.