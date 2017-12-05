Судебные приставы провели встречу со студентами

Представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю провели встречу со студентами юридического факультета Краснодарского кооперативного университета.

Визит в учебное заведение был приурочен ко Дню юриста, отмечаемому в Российской Федерации 3 декабря. Круглый стол был организован кафедрой теории и истории государства и права для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». От Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю в мероприятии участвовала заместитель начальника отдела государственной службы и кадров Е.В. Серповская.

В ходе круглого стола был раскрыт весь спектр деятельности судебных приставов, особенности их работы. Отдельная часть семинара была посвящена необходимым профессиональным навыкам и компетенции. В ходе заседания круглого стола состоялся увлекательный диалог, студенты задавали много вопросов и проявляли повышенный интерес к будущей профессии. Сотрудники библиотеки института подготовили открытый просмотр литературы юридической направленности, заинтересовавший участников.

Круглый стол длился около часа. Будущие юристы узнали о статусе Службы, буднях судебных приставов, перспективах карьерного роста и, конечно, получили исчерпывающие ответы на все заданные вопросы.