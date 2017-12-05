Информация о проведении в следственном управлении по краю общероссийского дня приема граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря 2017 года с 12 до 20 часов в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю, как и в других органах государственной власти, уполномоченными лицами будет проводиться общероссийский день приема граждан по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного управления по Краснодарскому краю (г.Краснодар, ул.Красноармейская, 4/1).

Гражданам, обратившимся на прием, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.