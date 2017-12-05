Минюст включил «Радио Свобода» и его проекты в реестр СМИ-иноагентов

В перечень вошли «Голос Америки», «Радио Свобода» и его проекты: телеканал «Настоящее Время», «Idel. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь. Реалии», «Фактограф».

Глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что, по всей вероятности, список СМИ-иноагентов в ближайшее время расширяться не будет. «Наши меры были абсолютно зеркальными в ответ на притеснение российских СМИ в США, и если ничего нового с той стороны здесь не произойдет, у нас нет оснований расширять этот список», — заявил господин Климов.

«В этот список попали американские пропагандистские компании, существующие на государственные деньги и ведущие свою деятельность на русском языке. CNN не пропагандистская компания, и другие СМИ — не буду их называть, пусть это будет на совести тех, кто их раньше упоминал в этом контексте, — тоже не подпадают под это определение», — добавил сенатор.

Господин Климов также заявил «Интерфаксу», что Россия исключит американские ресурсы из реестра иноагентов, если США прекратят преследования российских СМИ.

15 ноября Госдума приняла закон, позволяющий признавать любую иностранную структуру, распространяющую информацию, независимо от ее организационно-правовой формы, СМИ-иноагентом. Норма появилась в качестве ответа на аналогичные действия США в отношении российских телеканала RT и информагентства Sputnik.

Ожидается, что на этой неделе Госдума примет меры, которые закроют в Думу доступ для «всех журналистов, которые представляют СМИ США».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, журналистам девяти СМИ, включенным сегодня в список иноагентов, запретят проход в Совет федерации. Соответствующее решение будет принято 15 декабря, добавил собеседник агентства.