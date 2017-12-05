Государственные услуги, которые теперь можно получать, не выходя из дома

Вопрос о том, какие услуги можно полностью получать онлайн, остается одним из самых актуальных на сегодняшний день, поскольку даже не все зарегистрировавшиеся уже освоили этот сайт (pgu.krasnodar.ru) и используют его на все 100%.

Мы внимательно изучили портал и составили для вас список услуг, которые можно получить с помощью любого устройства и при наличии интернета:

• Оплата штрафов, госпошлин, налоговых и судебных задолженностей

• Запись на прием к врачу

• Запись в МФЦ

• Предоставление сведений физическим и юридическим лицам о состоянии их расчетов по обязательствам перед бюджетом Краснодарского края

• Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на которые выданы разрешения на строительство

• Подтверждение документов об образовании и (или) квалификации

• Назначение и выплата пособия на ребёнка

• Социальная поддержка по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

• Назначение и выплата гражданам ежемесячной денежной компенсации при возникновении у них поствакцинальных осложнений.

Эти и другие услуги прямо сейчас можно получать дистанционно после прохождения стандартной регистрации на портале pgu.krasnodar.ru.

Пользуйтесь и открывайте для себя новые возможности!