Закрытый кинопоказ фильма «Легенда о Коловрате» в рамках проекта «Киноклуб».

Мероприятие проводится в ТРК «СБС Мегамолл» при поддержке БКС Премьер. 7 декабря 2017г. в 19:00 в кинотеатре «МОНИТОР СБС» состоится закрытый кинопоказ фильма «Легенда о Коловрате» .

В программе:

- приветственный фуршет и welcome-drink;

- фотосессия;

- приветственное слово от организаторов, розыгрыш подарков от партнеров;

- просмотр фильма «Легенда о Коловрате»;

Кинотеатр «МОНИТОР СБС», ТРК «СБС Мегамолл»

г. Краснодар, ул. Уральская, 79/1

Оплата не требуется. Обязательна регистрация: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 8-918-183-7270

Организаторы:

БКС Премьер

РЕНОМЕ Онлайн

Партнеры:

Кубань-Вино и торговая марка «Высокий берег»

Аквамарин Отель&СПА (http://aquamarine-hotel.ru/)

Модельное агентство Art Models Студия винтажной фотографии Lumen

Салон тайского массажа «Thai Spa Lotus» (http://www.thaispalotus.ru/) Школа волейбола в Краснодаре KUBAN`Volley

Справка:

БКС Премьер:

Розничный банковский бренд, запущенный в 2012 году Финансовой группой БКС на базе ОАО «БКС Банк». БКС Премьер помогает достичь жизненных целей с помощью взвешенных и точных персональных финансовых решений, учитывающих индивидуальную склонность к риску и уровень финансовой грамотности.

БКС Премьер – это, прежде всего комплексный подход, в рамках которого клиенту доступен широчайший арсенал финансовых услуг: банкинг, инвестиционные консультации, коллективные инвестиции, брокерское обслуживание на российском и международном рынке. Мы строим бизнес исключительно от целей: если вам нужен продукт или портфель, нацеленный на конкретную задачу, вы его получите. Вне зависимости от вашего финансового опыта — персональный финансовый советник все объяснит и детально посчитает.

• Иными словами, перед нашими клиентами — все существующие решения глобального финансового мира, а не привычная многим банковская надстройка в виде пластиковых карт или депозитов, которые предлагает обычный банк. Именно поэтому БКС Премьер — больше чем банк.

· Миссия БКС Премьер – поддерживать и развивать благополучие людей. Наша цель – рост вместе с клиентом.

ООО "Компания БКС": лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ОАО "БКС Банк": Генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 23.01.2013 г.

Консалтинговая компания РЕНОМЕ Онлайн - образована в 2006 года как фирма специализирующаяся на консалтинговой деятельности в области финансового, управленческого, инвестиционного консалтинга, маркетинга, и юридического сопровождения.

Кубань-Вино - это одно из крупнейших предприятий России по розливу тихих и игристых вин. Завод основан в 1956 году, в 2003 году вошел в состав винного

холдинга «Ариант». Располагает двумя производственными площадками в г.Темрюк и в ст.Старотитаровская. Все вина производятся на современном европейском оборудовании под контролем итальянских консультантов. Летом 2017 года компания выпустила новую торговую марку "Высокий берег". В серии выпущены 6 тихих и 2 игристых вина. Например, представленные сегодня игристые выдержанные экстра брюты станут отличными спутниками как шумных вечеринок, так и семейных торжеств. Каждое вино этой линейки имеет сертификации по критериям экологичности «ЭкоТестПлюс».

Аквамарин» Отель&СПА – это новый комфортабельный отель уровня 4* с качественным европейским сервисом и всеми необходимыми услугами для отличного отдыха круглый год. Отель расположился в самом экологически чистом уголке Черноморского побережья Краснодарского края в центре Туапсинского района. Гостиничный комплекс предлагает все, что необходимо для проведения отпуска вашей мечты:

· уютные, прекрасно оборудованные номера;

· безупречный сервис;

· рестораны и бары;

· фитнес-центр, СПА-салон;

· самый крупный открытый бассейн на территории ЮФО;

· конференц-центр.

Салон тайского массажа «Thai Spa Lotus» - это то место, где Вы сможете отдохнуть от городской суеты, снять усталость и стресс в истинных традициях Таиланда. СПА-уходы за лицом и телом с использованием натуральной тайской косметики, оздоровительные массажи - отдых для души и тела. Оазис среди будничных дней!

· Спа-салон «Thai Spa Lotus» поможет Вам окунуться в восхитительный мир блаженства и гармонии. Уже после первого сеанса вы заметите улучшения не только физического, но и душевного состояния, почувствуете прилив сил и энергии.

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· Загадочная музыка, уютные интерьеры, ароматы восточных благовоний и гостеприимная атмосфера помогут окунуться в волшебный мир гармонии, покоя и наслаждения. Тайский массаж - это молодость, красота и здоровье! Почувствуйте душевную гармонию и физическое обновление!

Модельное агентство Art Models Management

· Крупнейшее модельное агентство на Юге России;

· Модельная школа;

· Активно развит международный отдел;

· Покрывают более 80 % всей работы г.Краснодара.