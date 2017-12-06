Задержан подозреваемый в убийстве двух человек в Армавире

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю продолжается расследование уголовного дела о стрельбе в одном из ресторанов Армавира, в результате которой были убиты трое мужчин (п.«а,е» ч.2 ст. 105 УК РФ). Сегодня в Новокубанском районе задержан 36-летний Мухтар Мальсюгенов, ранее находившийся в федеральном розыске по подозрению в убийстве двух человек.

Как сообщалось ранее, в ночь на 26 ноября 2017 года в ходе возникшего личного конфликта 36-летний мужчина произвел выстрел в голову 45-летнего местного жителя, убив его. В ответ на это Мальсюгенов произвел не менее 6 выстрелов в стрелявшего и находившегося вместе с ним врио начальника ОВО по городу Армавир ГУ Росгвардии по краю, после чего скрылся. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, где скончались в результате причиненных огнестрельных ранений. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сегодня Мальсюгенов был задержан оперативными сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по краю на территории домовладения его знакомого в хуторе Раздольном Новокубанского района.

В настоящее время подозреваемый доставляется к следователю СКР для производства следственных действий. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.