На мусор смотрим свысока

Решить проблемы уборки мусора взрослым помогут сочинские школьники. Необычный экологический проект стал победителем программы «Венчурный акселератор», направленной на обучение подростков азам предпринимательства. Церемония поздравления финалистов прошла в кампусе Олимпийского Университета, созданного компанией «Юниверсити Плаза».

- Участниками бесплатной образовательной программы по изучению основ технологического предпринимательства стали более 300 сочинских школьников 7-11 классов. Двенадцать лучших проектов вышли в финал. Ребята получили возможность представить свои идеи экспертам инвестиционного рынка, представителям бизнеса, городской власти и общественности. Победителем был признан проект «ЭкоСтарт», посвященный защите окружающей среды. Это замечательное доказательство того, что современные подростки думают не только о том, как заработать деньги, но и о том, как могут принести пользу своему городу, - отметил генеральный директор «Венчурного акселератора» Андрей Тамбовцев.

На реализацию необычного экологического проекта, учениц сочинской гимназии №8 Эрику Берген и Диану Пруидзе, вдохновил пример «Чемпиона Земли» Афроза Шаха. Его имя не так давно стало известным всему миру. В октябре 2015 года он приехал из Бомбея в свой родной Мумбаи и ужаснулся: прекрасный приморский пляж в центре города за несколько лет превратился в огромную свалку. Здесь скопилось свыше 5400 тонн мусора, главным образом – пластиковые бутылки и разорванные полиэтиленовые пакеты. Молодой человек решил добровольно очистить пляж от мусора и посвятил этому свой выходной день. Его поступок оценили местные жители, в следующее воскресенье к делу присоединилось несколько десятков человек. С каждым выходным днем желающих принять участие в добровольной уборке пляжа Мумбаи становилось все больше и больше. Движение стало общенациональным, в Мумбаи начали приезжать известные индийские политики, знаменитые спортсмены, звезды кино и популярные певцы со своими поклонниками. К маю 2017 года 2,6-километровый пляж Мумбаи был полностью очищен от мусора. По решению ООН, Афрозу Шаху было присвоено звание «Чемпион Земли». У него появилось множество последователей на всех континентах планеты.

- В Сочи также с каждым годом становится все больше энтузиастов-волонтеров, которые занимаются защитой окружающей среды. Они приходят в заповедник, убирают мусор. Мы решили создать специальный сайт, который объединит между собой эко-волонтеров и социально ответственный бизнес и поможет популяризовать экологическое движение, - рассказали школьницы.

Главной «изюминкой» проекта стало определение скоплений мусора при помощи технологий аэрокосмического мониторинга. Она была

разработана доктором технических наук, профессором, заслуженным строителем России Михаилом Шахраманьяном.

- Для начала немного статистики. В настоящее время на территории страны располагается большое количество мусорных полигонов и свалок. Только в Московской области насчитывается от 300 до 700 мест захоронения отходов. За многими из них не осуществляется должный контроль эксплуатации и их влияния на окружающую среду. Прежде всего необходимо определить реальное состояние каждого полигона, степень их опасности для окружающей среды, а значит и для нас с вами. Затем необходимо выполнить ранжир этих свалок, а самые опасные – ликвидировать. И здесь без объективной и беспристрастной оценки не обойтись. Дать такую оценку могут методы и технологии космического мониторинга Земли, - говорит профессор.

По большому счету каждый мусорный полигон это своего рода ядовитый реактор. Ситуация усугубляется еще тем, что общественности практически ничего не известно о состоянии этих самых «реакторов», о реальной опасности, исходящей от них в перспективе. Владельцы свалок стараются всячески ограничить доступ на территорию даже для лиц, которые обязаны проводить необходимые исследования. Так что без «космического» взгляда сверху здесь просто не обойтись. Что же представляют собой эти самые «ядовитые реакторы»?

- Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться: объекты захоронения отходов оказывают самое негативное воздействие на состояние почвы и растительности, - объясняет аспирант профессора и соавтор методики мониторинга Андрей Рихтер. – Как это происходит? Вода дождевая или грунтовая пройдя через массу разных отходов становится действительно ядовитой. Она содержит компоненты тяжелых металлов, которые к тому же активно взаимодействуют с органическим веществом природного и техногенного происхождения. Образуются комплексные соединения, которые становятся ксенобиотиками и канцерогенами.

Помимо этого, на некоторых свалках из-за переизбытка такой вот отравленной водной массы происходит ее выброс на поверхность. В результате получается заболачивание прилегающей территории. Не менее вредна газовая составляющая — так называемый свалочный газ. Он распространяется в атмосфере, становится причиной злокачественных опухолей, онкологических и хронических легочных заболеваний.

- Чем сегодня располагают экологи? – размышляет профессор Шахраманьян. – Исключительно так называемыми физико-химическими и биоиндикационными методиками. Да, человек с пробиркой вполне успешен, когда речь идет о необходимости детально исследовать и проанализировать состав свалочного вещества, твердого, жидкого и газообразного. Мы же предлагаем новую технологию мониторинга и контроля объектов захоронения отходов, которая основана на приеме и обработке данных дистанционного зондирования Земли.

В основу технологии положена цифровая обработка многоспектральных и гиперспектральных снимков из космоса в специальных программных продуктах, позволяющих осуществлять выявление и анализ мусорных полигонов - от мелких дачных и дорожных захламлений до больших промышленных и городских свалок в зависимости от пространственного и спектрального разрешения космического снимка.

- Если говорить проще и понятнее, то происходит следующее. Мы получаем с космических аппаратов многоспектральные снимки. Солнечный свет, отражаясь от участка земной поверхности, фиксируется на снимке в определенном частном диапазоне. Причем различные компоненты свалок - земля, вода, пластмасса, бумага и прочие различаются по величине коэффициентов отражения. Кроме того, на космических снимках можно зафиксировать и тепловые поля, и динамику их распространения в пространстве и времени, то есть по существу фиксировать физико-химические процессы, протекающие на свалке, ведь любая реакция сопровождается поглощением или выделением тепла. Такая методика позволяет обеспечить жесткий и беспристрастный контроль за правилами эксплуатации мусорных полигонов, а также выявлять несанкционированные свалки и захламление лесных территорий, - поясняет соавтор методики аэрокосмического мониторинга Андрей Рихтер

В своем экологическом проекте школьники Сочи будут наносить полученные данные на специальную карту. Благодаря этому эко-волонтеры могут узнать, где необходимо провести субботник. Начать «чистить» страну от мусора сочинские школьницы предлагают с территории Кавказского заповедника. Такую инициативу поддержала редакция газеты «Краснополянская Правда», вручив создателям экологического проекта сертификаты в магазин электроники для покупки необходимой им техники.

- Состояние окружающей среды во многом определяет жизнь Красной Поляны. Уникальная природа привлекает в горы Сочи миллионы туристов, обеспечивает благосостояние поселка и его жителей. Поэтому мы активно поддерживаем инициативы, направленные на сохранение экологии. Например, недавно вместе с жителями Красной Поляны организовали субботник и очистили от мусора склоны реки Бешенка. Несмотря на то, что в субботнике участвовало немного людей, человек 10, мы собрали столько мусора, что вывозить его пришлось целой машиной, - поделился представитель газеты «Краснополянская Правда» Михаил Тормозов.

Опыт сочинских защитников природы в рамках проекта «ЭкоСтарт» будет распространен по всей стране. Уже предстоящим летом планируется провести экологические акции на Архызе, Байкале и в Карелии с участием 20 тысяч человек.

- Наша цель привлечь в проект «ЭкоСтарт» сто тысяч единомышленников в 2018 году и 400 тысяч через четыре года. Это будет выгодно для всех. Волонтеры могут посетить новые места и внести вклад в экологию, а также получить от партнеров скидки и бонусы на проживание, питание и развлечения. Финансирование программы будет осуществляться за

счет спонсорских средств от социально-ответственного бизнеса. Для коммерческих компаний это будет очень хорошей рекламой для формирования положительного имиджа. Для создания рабочей версии проекта необходимы 350 тысяч рублей, - отметили разработчики проекта «ЭкоСтарт», ученицы сочинской гимназии №8 Эрика Берген и Диана Пруидзе.

Примеры, того, что взаимодействие бизнеса и людской инициативы может давать хорошие результаты, как в деле защиты природы, так и в экономике уже есть. Например, крупнейший горнолыжный комплекс Сочи «Роза Хутор» внедрил систему управления отходами, которая позволяет выделять вторичное сырье из общего потока отходов и направлять его для дальнейшей переработки.

- На первом этапе реализации проекта по управлению отходами мы взялись за упаковку, которая составляет львиную долю объема всего мусора. На курорте «Роза Хутор» работают 14 отелей разных категорий. Мы предложили их операторам не выбрасывать картон и пластик вместе с остальным мусором, а собирать его на разгрузочных площадках – дебаркадерах. Там упаковка прессуется и передается сборщикам вторсырья. В Сочи из картона научились делать топливные брикеты, пенопласт используют при производстве бетон-полистирольных блоков, - рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

За первые несколько месяцев на горном курорте собрали более 300 кубических метров картона, их вес составил 7,5 тонн. Учитывая, что 100 килограммов такого сырья на производстве заменяют одно дерево, сотрудникам «Роза Хутор» удалось сохранить уже целую рощу. Заботиться об экологии оказалось экономически выгодно. Сбор картона для переработки позволил горному курорту за два месяца сократить затраты по вывозу мусора на миллион рублей. Вот такая «зеленая» экономика!

Необычный экологический эксперимент решили провести в национальном парке Сочи. Сэкономить на плате за вход к природным достопримечательностям теперь можно, убрав мусор.

- Первым объектом экологического эксперимента стали знаменитые Белые скалы в Сочи. Каньон с живописными водопадами пользуется большой популярностью у туристов и местных жителей. Маршрут оборудован зонами отдыха, где зачастую и скапливается мусор, - рассказывают в национальном парке Сочи.

Для того чтобы полюбоваться красотой Белых скал, сегодня нужно купить билет. Его стоимость составляет порядка 200 рублей за человека. Однако сегодня эти деньги можно вернуть, если на обратном пути принести и сдать полные пакеты мусора. Такой подход поможет не только поддерживать чистоту реликтового леса, но и будет способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения.

- Говорить, насколько успешным будет эксперимент – пока рано, но первые результаты показывают, что у Белых скал уже стало гораздо чище, - поясняют в Сочинском национальном парке.

Мусор в особо охраняемых территориях — проблема не только России. В других странах тоже ищут способы привить гражданам экологическую ответственность. К примеру, в Тайланде при входе на территории охраняемых природных зон необходимо оставить залог за проносимую пластиковую тару. Если на выходе контролеры не досчитаются в сумке посетителя той или ной упаковки, то залоговую сумму не возвращают. Эти средства идут на поддержание чистоты. В Кении пошли по другому пути. Там в заповедниках дежурят рейнджеры, которые имеют право к нарушителям чистоты применять даже оружие. Благодаря проекту сочинских школьниц «ЭкоСтарт» находить, а значит, и убирать залежи мусора станет гораздо проще. Не стоит забывать, что сегодня площадь свалок в нашей стране превышает территорию Швейцарии, и с каждым годом она увеличивается еще на пару Люксембургов.

Ирина СИЗОВА.