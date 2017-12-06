Президент России Владимир Путин планирует покататься на горных лыжах в Сочи

Глава государства составит компанию двукратному чемпиону зимних Паралимпийских игр Алексею Мошкину. Во время встречи Президента России с инвалидами и представителями профильных НКО паралимпиец рассказал, что хотел бы провести мастер-классы о возможностях в горнолыжном спорте для людей с ограниченными возможностями здоровья. Владимир Путин уточнил, где в Сочи катается Мошкин. Спортсмен назвал несколько трасс, в том числе "Горки Город" и "Роза Хутор".

- Покатался везде. С удовольствием составлю Вам компанию на склоне, - обратился спортсмен к президенту.

- Я как раз и хотел Вам это предложить. Если график позволит, мы с Вами сделаем это обязательно, - ответил Владимир Путин.

Сегодня горный курорт «Роза Хутор» в Сочи обладает всей необходимой инфраструктурой для приема людей с ограниченными возможностями здоровья. На его трассах в 2014 году состязались горнолыжники-паралимпийцы из разных стран мира. В этом сезоне на курорте «Роза Хутор» начнет свою работу всероссийская инновационная программа терапевтического спорта для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи Мечты». Инструкторы программы проводят занятия горнолыжным спортом по специально разработанной методике для людей с разными диагнозами и разной степенью тяжести. Благодаря этим занятиям дети с ДЦП сложной формы начинают стоять и даже ходить, молчаливые ребята с аутизмом начинают разговаривать и проявлять эмоции, дети с синдромом Дауна учатся концентрации внимания. Огромных успехов добиваются также люди с нарушениями зрения и слуха. Занятия на трассах «Роза Хутор» будут проводить специально подготовленные инструкторы, используя соответствующее спортивное оборудование.

Ирина СИЗОВА