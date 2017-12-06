Единый ски-пасс будет введен до конца декабря

«Техническая готовность по докладам курортов есть. Определенные шероховатости были преодолены. Контрольное число — 25 декабря. Мы будем еще раз собираться и смотреть, что у коллег получается. Новый горнолыжный сезон уже встретим с единым ски-пассом», — рассказал Рыков.

По словам первого вице-мэра, муниципальным властям дана задача обеспечить транспортное сообщение между тремя курортами, чтобы пользователям единых ски-пассов было удобнее передвигаться между курортами Красной Поляны.