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Единый ски-пасс будет введен до конца декабря

Среда, 06 декабря 2017 09:25
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«Техническая готовность по докладам курортов есть. Определенные шероховатости были преодолены. Контрольное число — 25 декабря. Мы будем еще раз собираться и смотреть, что у коллег получается. Новый горнолыжный сезон уже встретим с единым ски-пассом», — рассказал Рыков.
По словам первого вице-мэра, муниципальным властям дана задача обеспечить транспортное сообщение между тремя курортами, чтобы пользователям единых ски-пассов было удобнее передвигаться между курортами Красной Поляны.

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