Титов попросит Путина разрешить сбежавшим бизнесменам вернуться

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что российские предприниматели, которые сбежали в Лондон от российского правосудия, хотят вернуться на родину и начать диалог с властью.

В интервью агентству РИА "Новости" Титов заявил, что готовит список с фамилиями бизнесменов. Он намерен представить его президенту России Владимиру Путину.

"Мы сейчас посмотрим весь список, сначала мы сами проведем анализ этих обращений, потом конкретно по фамилиям будем обращаться к президенту с тем, чтобы решать их вопрос", - заявил он.