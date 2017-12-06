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Титов попросит Путина разрешить сбежавшим бизнесменам вернуться

Среда, 06 декабря 2017 09:28
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что российские предприниматели, которые сбежали в Лондон от российского правосудия, хотят вернуться на родину и начать диалог с властью.

В интервью агентству РИА "Новости" Титов заявил, что готовит список с фамилиями бизнесменов. Он намерен представить его президенту России Владимиру Путину.

"Мы сейчас посмотрим весь список, сначала мы сами проведем анализ этих обращений, потом конкретно по фамилиям будем обращаться к президенту с тем, чтобы решать их вопрос", - заявил он.

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