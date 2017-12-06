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СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре усилят меры безопасности во время новогодних праздников

Среда, 06 декабря 2017 09:32
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Особое внимание при подготовке к новогодним праздникам будет уделено безопасности всех мест проведения массовых мероприятий, в частности детских.

Кроме этого, будет усилен контроль на всех транспортных узлах - вокзалах, аэропортах и главных магистралях региона.

- Специальная дорожная техника должна быть готова к любым снегопадам и обледенению трасс. В горных районах, в особенности на перевалах, предусмотрите пункты обогрева для водителей, - заявил Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.

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