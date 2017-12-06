В Краснодаре усилят меры безопасности во время новогодних праздников

Особое внимание при подготовке к новогодним праздникам будет уделено безопасности всех мест проведения массовых мероприятий, в частности детских.

Кроме этого, будет усилен контроль на всех транспортных узлах - вокзалах, аэропортах и главных магистралях региона.

- Специальная дорожная техника должна быть готова к любым снегопадам и обледенению трасс. В горных районах, в особенности на перевалах, предусмотрите пункты обогрева для водителей, - заявил Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.